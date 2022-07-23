سجل سيارة فارهة بإسمه.. شيرين تتهم حسام حبيب بالنصب

تقدمت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ إلى النائب العام المصري تتهم فيه زوجها السابق حسام حبيب بالنصب.

وكشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، أن شيرين اتهمت حبيب بالنصب في واقعة تسجيل سيارة فارهة باسمه رغم أن قيمتها بالكامل مدفوعة من حساب شيرين.

لافتا إلى أنه بصدد دراسة الوقائع كلها لتقديم بلاغات أخرى. واشار إلى أنه طالب المطربة المصرية بطي صفحة الخلافات وعدم التحدث عنها والتفرغ فقط لاستئناف مشوارها الفني.

وقال ياسر قنطوش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر لبرنامج “يحدث في مصر”، إنه وضع خطة عمل مع شيرين. واتفقا على أن تركز الفنانة في عملها ويتولى هو مسؤولية القضايا القانونية.

وأكد قنطوش، أنه تقدم بأول بلاغ ضد الفنان حسام حبيب خاص بسيارة دفعت ثمنها شيرين عبد الوهاب من حسابها الشخصي. وسجلها حسام حبيب باسمه ورفض دفع ثمنها أو عودة ملكيتها لشيرين.

مشيرا إلى أنه يوجد عدد من المخالفات والإجراءات الأخرى لا زالت قيد البحث والتدقيق.

وأضاف المستشار القانوني: “كل كلمة قالتها الفنانة شيرين في السوشيال ميديا وفي الإعلام، عندها دليل وشهود. ومستندة لدليل ومستندات، وبإذن الله حقها يرجعلها وربنا يقدرها ونرجعلها حقها”.

وطالبت شيرين في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات.

شيرين تخرج عن صمتها وتكشف أسباب إنفصالها عن حسام حبيب

وسبق أن أكدت شيرين عبد الوهاب تحملها المسئولية القانونية الكاملة عن تصريحاتها بحق زوجها السابق. بعد دقائق قليلة من إعلان حسام حبيب عزمه اللجوء إلى القضاء المصري للحصول على حقوقه المادية والمعنوية عقب توجيه زوجته السابقة عدة اتهامات له.

ووجهت شيرين عبد الوهاب اتهامات عديدة لزوجها السابق حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”. أبرزها الاستيلاء على سيارة تقدر قيمتها ب 3.5 مليون جنيه.

وقالت شيرين إنها كتبتها باسمه حتى لا يتعرض للحرج أثناء العبور من كمائن الطرق. وكان من المفترض أن يحرر لها عقدا من الباطن للحفاظ على حقوقها المالية ولكنه لم يفعل.

كما أشارت إلى أنه مريض نفسي وتسبب في خسارتها لوالدتها وأسرتها والأصدقاء المقربين.، وأنها كانت تنفق عليه لأنه بلا عمل.

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