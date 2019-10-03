سجن “سيودايمون” التاريخي أكبر معرض ثقافي في كوريا الجنوبية

أخدنا الحافلة متجهين نحو شرق العاصمة الكورية سيول، وصلنا إلى مدينةTangil-ro أين وجدنا أكبر معرض ثقافي في كوريا الجنوبية .

إنه سجن سيودايمون التاريخي الذي تحول إلى متحف ثقافي مستقطب للسياح من كل الدول.

أول ما طلب منا قبل دخول سجن سيودايمون، كان عدم الضحك والإبتسامة داخل السجن، لأن للمكان قيمة عظيمة لدى الكوريين.

توجهنا لباب الدخول، وتم اقتناء تذاكر الدخول بسعر3000وان كوري، أي ما يعادل3دولار ، مبلغ مخصص لفئة الزائريين الذين يتعدى عددهم20شخصا.

سجن سيودايمون التاريخي، يحيي ذكريات المقاتلين المستقلين الكوريين، الذين عاشوا قبل مائة عام تحت الحكم الاستعماري الياباني.

بعد دخول السجن مباشرة، تقابل كأول صورة قصيدة كتبها جوسون شاعر هوانغ هيون.

تأثر الكوريين كان واضحا كلما دخلوا القاعات

رافقتنا في الزيارة دليلة سياحية، وهي تروي لنا تفاصيل الأحداث،ومعاني العناصر المعروضة،تحسن تأثرها بكل الأحداث وكأنها عايشتها رغم صغر سنها.

سألناها عن السبب فأجابت أن تركيز دراسات الأطوار التعليمية الثلاث في كوريا كلها منصبة على تاريخ كوريا الجنوبية،لكي لا ننسى.

ذكريات مقاتلي الحرية سنة 1919 تعود

المتحف يحيي حدثين هامين في تاريخ كوريا، تأكد الدليلة السياحية.

تم اعتقال عديد نشطاء الاستقلال وتعذيبهم من قبل الحكومة الاستعمارية اليابانية، تضيف نفس المتحدثة.

لقد مرت 74 سنة على تحرير كوريا..وكان ذلك بفضل هؤلاء النشطاء الذين سبلوا حياتهم من أجل حياتنا، تضيف نفس المتحدثة.

غرفة كامل لعرض صور النشطاء السياسيين

دخلنا غرفة، إذا جدرانها تتحول إلى حامل لعديد الصور، نساء رجال وحتى أطفال،تحاكي قصة كل واحد منهم مر من هنا.

يضم سجن سيودايمون أيضا بطاقات خاصة لمقاتلي الإستقلال الكوري، الذين إعتقلتهم الشرطة اليابانية.

عرضت في المعرض، سجلات 1014 سجين تقريبا، عثر عليهم في السجن.

أبرزها كان اليمين المكتوب للناشط”لي يونغ تشانغ”الذي حاول اغتيال الإمبراطور الياباني”عير وهيتو”، وخطاباته المكتوبة بخط اليد إلى كيم جو عام-1949/1876.

هنا كان يعذب الكوريون من قبل الاستعمار الياباني

على شكل صناديق طويلة وغير عريضة، مجهزة بنافذة صغيرة جدا.

كان الاستعمار الياباني يجبر السجناء الكوريين على إمضاء أيام دون أي قابلية للتحرك أو الجلوس أو حتى الأكل.

غرف سجن خاصة بالمرضى السجناء

داخل سجن سيودايمون وبالذات بساحة السجن، تقابلك غرف خصصتها إدارة السجن للسجاء المرضى، لتوفرها على مدافئ، لتقيل ألم السجناء المرضى.

ختمنا الزيارة هذه بالدخول لما كان بمثابة قاعة رياضة السجناء الكوريين، قاعة لم تكن للترفيه أكثر مما كانت للعقاب.

ممرات ضيقة تجبر السجين على المشي ذهابا وإييابا دون سواه.

ختمنا زيارتنا هذه حاملين معنى جعبة ذكريات بلد، جعل من تجاربه السابقة مفتاح نجاحه.

واصلنا زيارتتا،أين نصبت على كل زوايا السجن الخارجية، ثكنات السجون كانت تسمح بمراقبة والتحكم بسهولة ورصد السجناء أثناء خروجهم للساحة.

تم عرض داخل السجن سجلات خاصة بحركة الاستقلال في مارس وتأسيس الحكومة المؤقتة الكورية.

كل حائط وكل غرفة تروي مأساة الآلاف من الكوريين الذين اعتقلهم الاستعمار الياباني،لا لشيء سوى أنهم طالبوا بالحرية،تقول دليلة السياحية.

تعويد الكوريين الصغار على زيارة السجن لترسيخ الثقافة والتاريخ

على الرغم من برودة الطقس، إلا أن ذلك لم يمنع توافد الزائرين إليه،والملاحظ خلال الزيارة أن أغلبية الزائرين كانوا أطفال.

تقول دليلة السياحة، أن المراكز التربوية تنضم تقريبا كل أسبوع زيارة للسجن.

فهنا يتجسد التاريخ على حقيقته، ويتم ترسيخ فكرة الدفاع عن الوطن وإلا العودة للاحتلال.