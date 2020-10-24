سجن طالبة جزائرية في فرنسا بتهمة تمجيد الإرهاب

أدانت محكمة فرنسية بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لطالبة من أصل جزائري بتهمة تمجيد الارهاب.

وعلقت الطالبة على حادثة مقتل استاذ التاريخ في فرنسا، والذي نشر صور كاريكاتورية على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الطالبة في تعليقها “معلم التاريخ يستحق الموت ولكن ليس بتلك الطريقة”.

وتأسفت الطالبة امام المحكمة مؤكدة انها تسرعت في كتابة التعليق.

وقالت أمام المحكمة “أعتذر على ما كتبته، ارتكبت خطأ كبيرا وهذه الرسائل لا تتوافق مع آرائي”.

ونفت معرفتها للظروف التي ادت الى مقتل صاموال استاذ التاريخ الذي نشر صور كاريكاتورية للرسول صلى الله عليه و سلم.

للإشارة، فإن الطالبة تنتمي الى عائلة مسلمة من اصول جزائرية وتطبق الشعائر الاسلامية بكل حرية في بيتها.