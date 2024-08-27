سجود شاب تحت صورة المرشح تبون.. مديرية الحملة الانتخابية تصدر بيانا

تابعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بغرابة فيديو متداول على وسائط التواصل الاجتماعي. لأحد الشُبان الذي انحنى وسجد تحت صورة معلقة للمترشح الحرّ. لغرض انتخابي بوسط العاصمة، حيث دعا للتصويت لصالح المترشح الحرّ.

وقالت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون إن مثل هذا السلوك. لا يُمكن أن يقبل به المترشح الحر عبد المجيد تبون. ولطالما حاربه ورفضه حتى وإن كان صادراً من أنصاره ومحبيه.

وعليه دعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون الجميع، إلى انتهاج السلوك القويم. إذ لا يكون الركوع أو السجود إلا لله عزّ وجلّ.