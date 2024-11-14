سجين ببلحيكا يستفيد من سكن اجتماعي في وهران

قام مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسبق مع مصالح الأمن الوطني بتعليمات من والي ولاية وهران السعيد سعيود. بإخلاء سكن اجتماعي على مستوى حي 1200 مسكن ببئر الجير. استفاد منه صاحبه خلال عملية ترحيل قاطني عمارات الطليان سنة 2022.

العملية تمت بعد تحقيقات باشرتها مصالح دائرة وهران، حيث تبين أن المدعو “م.ع” المولود بتاريخ 17-04-1990 استفاد من السكن بالتحايل على اللجنة. علماً أن السكن لم يكن مشغولاً من طرف المعني ومؤجر لمواطنة أخرى.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المعني بالأمر تحصل على سكن بينما كان يقضي عقوبة السجن في قضبة متهم فيها ببلجيكا.