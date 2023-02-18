سجين يحاول الهرب منتحلًا هيئة خروف!

حاول سجين مدان بإنهاء حياة شخص، الهروب من سجن شديد الحراسة، بالتنكر في زي خروف.

وخطط السجين، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل في سجن تشونشوكورو في لاباز ببوليفيا، إلى الهروب بالتنكر في زي خروف والإختفاء وسط الأعشاب.

ولف خوسيه لويس كاليسايا ديا، نفسه بجلد خروف، وحاول الهروب من السجن شديد الحروسة من خلال الزحف بزي الخروف عبر الأراضي العشبية حول السجن.

وحسب “الديلي ميل” البريطانية، قام المسجون الملقب بـ”العنكبوت” بمحاولة الهرب في منتصف الليل من خلال أحد جدران السجن.

ولكن قبل أن يهرب لاحظ حراس السجن اختفائه ووجوده في العشب يسير كالخروف على يديه وركبتيه.

وأظهرت مجموعة من الصور خوسيه لويس كاليسايا دياز في زي صوف الأغنام وبنطلونا داكنا بينما يبدو يتتبع العشب، منتحلا صفة حيوان المزرعة.

واعتقد السجين، أن الطقس البارد سيفيد في الهروب، ولن يلاحظه أحد، لكن المسؤولين اكتشفوا حيلته وأعادوه إلى زنزانته.