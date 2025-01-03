سجين يحتجز رهائن في فرنسا

أقدم سجين اليوم الجمعة، على إحتجاز 5 رهائن في سجن آرل جنوبي فرنسا، حسب موق وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السجن قوله إن سجينا يحمل سلاحا أبيضا يحتجز 4 ممرضين وحارسا. مضيفا أن الرجل لديه سجّلا من الأزمات النفسية.

كما أفاد موقع “بي إف إم” الفرنسي بأن فرق الطوارئ توجهت لمكان الحادث.

وكشف أن أحد السجناء احتجز عدة أعضاء من موظفي السجن في سجن آرل المركزي.

مضيفا أن فرق الطوارئ وفرق التدخل الإقليمية في طريقها إلى مكان الحادث، وأن الشرطة تتواجد في المكان بالفعل.

كما ذكرت وسائل إعلام أن السجين استغل موعدا طبيا له ليحتجز أعضاء من الطاقم الطبي بالإضافة إلى موظف في السجن.