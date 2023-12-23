بريء.. بعد 48 عاماً وراء القضبان!

تم الحكم ببراءة محكوم، بعد أن قضى ما يقرب من 48 عامًا في السجن، بسبب جريمة قتل أدين بها بالخطأ.

وحسب موقع “wymt”، يدعى المتهم جلين سيمونز، ويبلغ من العمر 71 عامًا، وينحدر من مقاطعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة، محكوم عليه بالإعدام.

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وتم إطلاق سراح جلين سيمونيز، بعد أن أقر المدعون بعدم تسليم الأدلة الرئيسية في قضيته إلى محامي الدفاع عنه. وبعد طول انتظار، تم اعتباره بريئا رسميا.⁣

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وجاء في الحكم، الذي أصدرته قاضية مقاطعة أوكلاهوما آيمي بالومبو: “تجد هذه المحكمة، من خلال أدلة واضحة ومقنعة. أن الجريمة التي أدين بها السيد سيمونز وحكم عليه وسجن بسببها، لم يرتكبها”.⁣

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وسُجن سيمونيز، 48 عامًا وشهرًا واحدًا و18 يومًا منذ إدانته بقتل كارولين سو روجرز عام 1974.

وأصبح سيمونيز، أطول سجين أمريكي مسجون تتم تبرئته، وفقًا للبيانات التي يحتفظ بها السجل الأمريكي للتبرئة.⁣

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ورفع سيمونز ذراعيه انتصارا خارج قاعة المحكمة، بعد قرار القاضية. وقال خلال مؤتمر صحفي “إنه شعر بالبراءة بعد مثابرته طوال عقود خلف القضبان لإثباتها”.⁣

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وأضاف سيمونز: “إنه درس في المرونة والمثابرة..لا تدع أحدا يخبرك أنّ (التبرئة) لا يمكن أن تحدث، لأنه يمكن أن تحدث حقا”، حسب ذات المصدر.