سجين يرتدي سوارًا إلكترونيًا يذهب إلى الإليزيه ويطلب لقاء ماكرون

قدم شخص نفسه بالقرب من الإليزيه يوم الاثنين بعد منتصف الليل بقليل، طالبًا مقابلة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

وحسبما كشف موقع BFM Paris Ile-de-France فخلال التفتيش الذي أجراه رجال الشرطة المتواجدون بالموقع. فإن الرجل كان يرتدي سوارا إلكترونيا لا يسمح له بمغادرة مدينة أنجيه. حيث تم تحويله إلى مصحة الأمراض النفسية.

كما تم فحص السيارة التي جاء بها. وعثرت الشرطة في الداخل على أسطوانة غاز ووعاء فارغ. وبحسب الادعاء فإن هذه الاكتشافات لا تدعو للقلق.

وتم نقل الفرد للفحص السلوكي إلى مستوصف الطب النفسي التابع لمقر الشرطة (I3P). ولذلك تم رفع حبسه.