سجين يطعن 7 حراس بأحد السجون الفرنسية

تعرض 7 حراس في أحد السجون الفرنسية إلى الطعن من طرف سجين متطرف، حسبما أفاد به موقع” لوفيغارو” الفرنسي.

وأضاف ذات المصدر، أن الشخص الذي أقدم على طعن حراس يقبع في السجن بعد إدانته بالقتل.

واوضح ذات المصدر، أن الشخص بدأ في الاعتداء على الحراس أثناء تفتيش حقيبة بحوزته، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وكسور

تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكن 9 حراس من السيطرة على السجين قبل نقله إلى زنزانة منفصلة إلى غاية مثوله أمام القاضي.

للإشارة جاء هذا الحادث بعد تعرض 3 حراس بسجن “فوندان لو في” شمال فرنسا الخميس الماضي، للإعتداء من قبل سجين متطرف

الأمر الذي أدى إلى قيام إضرابات لحراس السجون من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم.