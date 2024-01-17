سجين يقوم ببث مباشر على “تيك توك” من داخل الزنزانة

قالت المديرية الأقاليمية لخدمات السجون (DISP) في فرنسا، إن نزيلا من سجن أنولين حقق ملايين المشاهدات. على شبكة التواصل الاجتماعي TikTok، مما أحرج الحراس.

ومثل هذا المعتقل “أمام اللجنة التأديبية بتهمة حيازة هاتف”. و”كشف تفتيش زنزانته عن أشياء محظورة بما في ذلك هاتف محمول”. حسبما أفاد مدير شرطة ليل لوكالة فرانس برس.

وجاء هذا الظهور غداة نشر منشور أصدره القسم المحلي لنقابة مشرفي السجون يطالب فيه بإجراء “تفتيش واسع النطاق”.

وبحسب الإدارة، فإنه “كان موضوع عدة بلاغات عن حوادث تتعلق بحيازة هاتف خلوي منذ وصوله.

ويمكن أن يعاقب على حيازة هاتف محمول في السجن بالسجن لمدة خمس سنوات. وغرامة قدرها 375 ألف يورو.

وتحت اسم “Stifler RBX”، نشر هذا السجين الذي لديه 55400 مشترك على TikTok حوالي ثلاثين مقطع فيديو منذ سبتمبر/أيلول. تم تصويره بشكل واضح في الزنزانة، وقد وصل أكثرها انتشارًا إلى مليوني مشاهدة.

وقال مسؤول محلي في SPS لوكالة فرانس برس “لقد سئمنا من السخرية كل ليلة من قبل هذا السجين. الذي يبث على الهواء مباشرة ويلعب جولات طوال الليل”.

ووفقا له، فإن المعتقل موجود حاليا في الوحدة التأديبية. يرتدي “Stifler RBX” قمصان نادي كرة القدم أو سراويل الركض، ويصور نفسه وهو يقلد قيادة السيارة أو أغاني سيلين ديون.

وقال رئيس مصلحة السجون “هؤلاء الأشخاص، نأخذ منهم هاتفًا واحدًا في الصباح، ولديهم هاتفين في المساء…”.

وأضاف “سنطبق سياسة التشويش وسنقوم بتركيب هواتف أرضية في الزنازين”.