14 وفاة في حوادث المرور والتسمم بالغاز خلال 24 ساعة

سجّلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا مكثفًا عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغ العدد الإجمالي لتدخلاتها 2988 تدخلًا، بمعدل تدخل واحد كل 29 ثانية، ما يعكس حجم الجاهزية العملياتية والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين.

وفيما يخص حوادث المرور، تم تسجيل 179 تدخلًا أسفرت عن إصابة 226 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة، في حصيلة تؤكد. استمرار نزيف الطرقات وضرورة تعزيز ثقافة الوقاية واحترام قواعد السياقة الآمنة.

كما تدخلت الفرق المختصة في حادثين ناجمين. عن التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث جرى إسعاف شخصين، غير أن الحادثين خلّفا حالتي وفاة، ما يعيد التنبيه إلى خطورة هذا الغاز القاتل الذي يتسبب سنويًا في مآسٍ إنسانية بسبب سوء استعمال وسائل التدفئة وغياب التهوية.

وتجدد المصالح المعنية دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة. خاصة ما تعلق بالمراقبة الدورية لأجهزة التدفئة وضمان التهوية داخل المنازل. تفاديًا لحوادث يمكن الوقاية منها باتباع إرشادات بسيطة لكنها ضرورية للحفاظ على الأرواح.