سحابة رملية من شمال إفريقيا تغطي فرنسا

ستمتد سحابة جديدة من الرمال القادمة من الصحراء الكبرى فوق فرنسا نهاية هذا الأسبوع. وهي ظاهرة يبدو أنها اشتدت في السنوات الأخيرة.

بفضل تدفق الهواء الساخن من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. سيتم ملء الهواء في نهاية هذا الأسبوع بجزيئات الرمال من الصحراء الكبرى فوق جزء من العاصمة الفرنسية.

وتصل سحابة الرمال هذه إلى فرنسا بعد أن غطى معطف برتقالي بالفعل جنوب شرق البلاد في نهاية شهر مارس. من نيس إلى ليون، شهد السكان تحولًا في المناظر الطبيعية.

وقال عالم الأرصاد الجوية بول ماركيز لـBFM DICI: “في ذاكرتي كخبير أرصاد جوية. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الكم من الرمال المتراكمة، على الأقل على السيارات أو المدرجات”.

وهذه الظاهرة، التي تؤثر أيضًا على دول أوروبية أخرى مثل سويسرا أو اليونان، ليست جديدة. “إنه شيء نلاحظه دائمًا، خاصة في فصلي الخريف والربيع”. يوضح عالم الأرصاد الجوية في BFMTV غيوم سيشيت، وهو أيضًا مؤسس Météovilles.

ويوضح المختص: «عندما تنحدر المنخفضات الجوية بعيداً نحو الجنوب. تستدعي الهواء الدافئ المحمل بالرمال بسبب العواصف التي تطرأ على المناطق الصحراوية في هذا الوقت من العام».

وأضاف غيوم سيشيت: “لا توجد بيانات موثوقة”، لكنه يشير إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري. يمكن أن تتضاعف وتقوي “التيارات الهوائية القادمة من الجنوب”، وبالتالي تحمل المزيد من الغبار من الرمال.