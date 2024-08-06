سحبان في إسبانيا لحسم صفقة جديدة ولاعب نيجيري سيقدم اليوم

علمت النهار أونلاين من مصادر موثوقة، عن تواجد رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد الجزائر، عثمان سحبان، بإسبانيا من أجل حسم صفقة جديدة.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن عثمان سحبان، دخل في مفاوضات مع مهاجم نادي جيل فيسنتي البرتغالي، والدولي الأنغولي، لوريندو ديلسون ماريا أوريليو، المعروف باسم، “ديبو”، ومن المرتقب أن تُحسم الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

وسبق للمهاجم الأنغولي، ديبو، صاحب الـ24 ربيعا، المشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي احتضنتها الجزائر سنة 2022، وتمكن من تسجيل هدفين في البطولة.

كما أكدت ذات المصادر، أن إدارة نادي إتحاد الجزائر، ستعلن عن صفقة جديدة، أمسية اليوم الثلاثاء، بتعاقدها مع لاعب نيجيري، يبلغ من العمر 23 سنة يدعى وال موسى علي، لاعب نادي إف سي زبروجوفكا برنو التشيكي.

وأفادت مصادر النهار أونلاين، أن سحبان، يتفاوض مع مهاجم رأس حربة سينغالي، يدعى سيكو غاساما، صاحب 29 ربيعا، و المنتهي عقده مع نادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي.