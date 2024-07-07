سحبوا استمارات الاكتتاب.. 34 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 34 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل, قاموا, إلى غاية اليوم الأحد, بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وتتواصل على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى غاية منتصف الليل من يوم 18 جويلية 2024.

ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن, حيث ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية 27 جويلية, تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.

وبغية تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح, تقرر فتح خلايا المصادقة على هذه الاستمارات طيلة أيام الأسبوع, بما في ذلك الجمعة وأيام العطل, من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا.

وضمن هذا المسعى, ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن رقم التعريف الوطني ليس ضروريا لملأ استمارة الاكتتاب, مؤكدة أن استعمال بطاقة التعريف الكلاسيكية في عملية التصديق يبقى ساري المفعول.

وفي حالة عدم إحضار بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب الفردية لصالح الراغب في الترشح, يمكن للمعني استخراج شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية من خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, وفقا للمصدر ذاته.