سحب أزيد من 4000 قارورة ماء معدني بالبويرة

سحبت مديرية التجارة لولاية البويرة أزيد من 4000 قارورة ماء معدني من سعة 0.5 لتر كانت موجهة للبيع. وذلك لمراقبة امن وسلامة المنتوجات الغذائية، وسيتم الإعلان عما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية.

وأضحت ذات المديرية في بيانها عبر الفيسبوك ان العملية تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها مديرية التجارة لمراقبة امن وسلامة المنتوجات الغذائية.

أين قام أعوان الرقابة وقمع الغش لللمديرية على مستوى الوحدة الإنتاجية لمياه المنيع. تم سحب مؤقت لـ 4032 قارورة ماء منبع من سعة 0.5 لتر إلى غاية صدور نتائج التحاليل.

وجاء هذا الإجراء قصد التأكد من مدى مطابقة المنتوج تم إقتطاع عينات لإجراء تحاليل مخبرية.

تعيش الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى أزمة مياه بعد تدني مخزون السدود بسبب شح الأمطار، والظروف المناخية التي أثرت على مخزون السدود ومنسوب المياه السطحية والجوفية.

وبسبب هذه الأزمة التي فاجأت الجزائريين، خاصة وأنها تزامنت ودخول فصل الصيف، أين يكثر استخدام هذه المادة الحيوية. اتجه معظم المواطنين إلى اقتناء حاويات تخزين المياه البلاستيكية. وعبوات من مختلف الأحجام تحسبا لأي طارئ.

لكن ما لم يخطر على بال بشر، هو إقدام أحد المواطنين على بيع المياه غير المعدنية. حيث أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، صهاريج مياه، علق عليها لافتة تحوي أسعار المياه لمن يريد اقتناءها.

وتم احتساب 5 لترات من المياه غير المعدنية بـ 25 دينار، 10 لتر بـ 50 دج، 20 لتر بـ 100 دج. 40 لتر بـ 200 دج. وتعتبر هذه الممارسات دخيلة وفريدة من نوعها، فرضتها أزمة المياه، في انتظار إيجاد حلول يتنفس بها الجزائريون الصعداء.

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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر-سيال- عن تسجيل تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، تقوم -سيال- اليوم الثلاثاء، من الساعة 13:00 إلى الساعة 17:00، بأعمال صيانة على مستوى محطة الضخ لبئر مراد رايس.

وأضاف البيان أن هذه الأشغال ستسبب تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب في كل من بلديات المراديةـ وبن عكنون (جزئيا). الأبيار وبئر مراد رايس (جزئيا) وحيدرة.

في حين أكدت، “سيال” لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية، بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا بداية من الساعة 17:00.