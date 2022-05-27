سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات كيندر من الأسواق الفرنسية لهذا السبب
أعلن رئيس شركة “فيريرو فرانس”، نيكولاس نيكوف، أنه تم سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات “كيندر” من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر بعشرات الملايين من اليور.
و حسب وكالة فرانس برس، أوضح نيكولاس نيكوف، لوسائل اعلام محلية،أن التلوث جاء “من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع بمدينة آرلون ببلجيكا”.
وفي هذا السياق، أضاف أن “التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام”.
معتبرا أن “هذه الأزمة مفجعة. وإنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عاما الماضية”.
كما أعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50% من فحوصات الصحة والسلامة من قبل “مختبر خارجي” معتمد في المستقبل، بدلا من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.
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كما سحبت شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولا منتجات من علامتها التجارية الشهيرة “كيندر” مصنوعة في بلجيكا. بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا في أوروبا.
وأعلن المصنعون الإيطاليون لشركة كيندر سيربرايز عن سحب بعض مجموعات المنتج إلى جانب العديد من منتجات الشوكولاتة الأخرى للأطفال.
وقد شملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة “كيندر” التجارية مصنعة داخل مصنع “فيريرو” في مدينة أرلون البلجيكية. وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.
وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت السبت عن سحب كميات من منتج بيضة كيندر Kinder Surprise بسبب صلة محتملة مع انتشار للسلمونيلا.
وأوضحت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية لوكالة فرانس برس رصد 63 إصابة بالسالمونيلا على الأراضي البريطانية.
وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا. تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات “كيندر” المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.
وقالت الهيئة الصحية الفرنسية العامة في بيان الثلاثاء إن التحقيقات التي أجرتها. أظهرت استهلاك بعض المنتجات من علامة كيندر التجارية شملها قرار السحب. في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض لدى المرضى الـ15 الذين تمكننا من استطلاع وضعهم حتى الساعة.
وفي نفس السياق، ردت وزارة الصحة في البحرين على ما تم تداوله حول سحب منتج بيضة كيندر أنه قد تمت سحبها من الأسواق الأوروبية.
وأشارت ناطقة باسم “فيريرو” إلى أن الكميات المسحوبة من منتجات “كيندر” في فرنسا وحدها توازي مئات الأطنان من الشوكولا.
وكانت الشركة أوضحت في بيان أن أياً من منتجات كيندر المطروحة في السوق الفرنسية لم يثبت احتواؤها على السالمونيلا. ولم نتلق أي شكوى من جانب المستهلكين.
وتشمل عمليات السحب منتجات مختلفة من بينها Kinder Surprise وKinder Schoko-Bons وKinder Mini Eggs وKinder Happy Moments.
كما تُترجم حالات التسمم الغذائي جراء بكتيريا السلمونيلا باضطرابات في الجهاز الهضمي مع ارتفاع في حرارة الجسم.