سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات كيندر من الأسواق الفرنسية لهذا السبب

أعلن رئيس شركة “فيريرو فرانس”، نيكولاس نيكوف، أنه تم سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات “كيندر” من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر بعشرات الملايين من اليور.

و حسب وكالة فرانس برس، أوضح نيكولاس نيكوف، لوسائل اعلام محلية،أن التلوث جاء “من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع بمدينة آرلون ببلجيكا”.

وفي هذا السياق، أضاف أن “التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام”.

معتبرا أن “هذه الأزمة مفجعة. وإنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عاما الماضية”.

كما أعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50% من فحوصات الصحة والسلامة من قبل “مختبر خارجي” معتمد في المستقبل، بدلا من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.

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