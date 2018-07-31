سحب أكثر من 47 ألف «بيرمي» وتحرير 130 ألف «بروسي» في 6 أشهر..!

مصالح أمن ولاية الجزائر تكشف عن حصيلة نشاطاتها خلال السداسي الأول من 2018

توقيف 22 شخصا مبحوثا عنه بميترو الجزائر والترامواي

سجلت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر 9751 جنحة مرورية، خلال السداسي الأول من 2018، كما قامت بـ18759 حالة توقيف، في حين تمّ وضع 3800 سيارة في الحظيرة، فيما سجّلت مصالح الشرطة القضائية خلال نفس الفترة 6 حالات اغتصاب.

عرضت مصالح أمن ولاية الجزائر حصيلة نشاطاتها التي قامت بها خلال السداسي الأول من سنة 2018، في مجالي الشرطة القضائية وكذا الأمن العمومي، حيث تم تسجيل 17668 حالة سحب لرخصة السياقة لغرض التعليق لمدة 3 أشهر، أما المخالفات المستوجبة لسحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة 6 أشهر، فقد تم تسجيل 25116 حالة سحب.

وفيما يتعلق بالمخالفات المحصاة بواسطة جهاز مراقبة السرعة «الرادار» والمتعلقة بتحديد السرعة، فتم تسجيل 3570 مخالفة، كما بلغ عدد الملفات المحالة على المجالس القضائية بسبب تجاوز السرعة القانونية المرخص لها 1005 ملف، في حين بلغ عدد الملفات المحالة على لجان سحب رخص السياقة 123 ملف، كما تمّ تحرير 129932 غرامة جزافية.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، تم تسجيل 376 حادث، أدت لإصابة 419 شخص بجروح، ووفاة 14 آخرين، حيث أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

أما بالنسبة لنشاطات وحدة شرطة ميترو الجزائر والترامواي، خلال نفس السداسي، قامت ذات المصالح بـ37119 مراقبة هوية، وتوقيف 22 مبحوثا عنه، إلى جانب توقيف 130 شخص بحوزتهم مخدرات وأقراص مهلوسة، ناهيك عن 43 شخصا مشتبها فيهم ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء.

أما في مجال الشرطة القضائية، فقد تم معالجة 2099 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، و3930 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد تم معالجة 165 قضية، تليها 3209 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 664 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

وفيما يخص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن ذات المصالح عالجت 1780 قضية تورط فيها 1894 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 9990 قضية تورط فيها 10934 شخص، مع حجز 198 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 108148 قرص مهلوس، و217.25 غرام من الكوكايين، و923.94 غرام من الهيروين، أما فيما يتعلق بقضايا سرقة السيارات، فتمت معالجة 96 قضية، أوقف على إثرها 155 مشتبه فيه.

وفيما يخص قضايا الأحداث في حالة خطر مادي ومعنوي المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2018، سجلت ذات المصالح 106 ذكر و53 أنثى أحداث في حالة خطر معنوي، وأربعة ذكور وأربع إناث أحداث في حالة هروب، و85 ذكرا و50 أنثى أحداث تمّ تسليمهم إلى الأهل، و13 ذكرا وأربع إناث وضعوا في مركز إعادة التربية، 3 ذكور وأنثيين وضعوا في دور الحضانة للطفولة المسعفة.

وفي ذات الشأن، تم تسجيل خلال نفس الفترة، 6 حالات اغتصاب، و48 حالة فعل مخل بالحياء، و21 حالة فاحشة وتحريض على الفسق، و97 حالة عنف عمدي، و15 حالة سوء معاملة.