سحب إستدعاءات إمتحان “الباك” و”البيام” للمترشحين الأحرار يوم 15 جويلية

الوطني
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سحب إستدعاءات إمتحان “الباك” و”البيام” للمترشحين الأحرار يوم 15 جويلية
بقلم م . فيصل

أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أن سحب الإستدعاءات الخاصة بشهادة الباك والبيام للمترشحين الاحرار سيكون إبتداء من يوم 15 جويلية المقبل.

ودعا الديوان في بيان له المترشحين الاحرار بما في ذلك مترشحي الديوان الوطني للتعليم واالتكوين عن بعد لإمتحان الباك والبيام لإجراء مادة التربية البذنية والرياضية.

وذلك حسب التواريخ التالية:

شهادة التعليم المتوسط  من 01 إلى 03 سبتمبر 2020

شهادة الباكالوريا  من 20 إلى 30 سبتمبر 2020

وعليه فإن المترشحين الأحرار المعنيين بهذا الإختبار  للتقرب من مديرية التربية التابعين لها لسحب إستداعاءاتهم الخاصة وذلك إبتداء من 15 جويلية.


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