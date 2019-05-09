سحب إستدعاءات المترشحين لإمتحان “الباك” و “البيام” يوم 15 ماي القادم

سيكون بإمكان المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا وشهادة نهاية التعليم المتوسط دورة 2019سحب استدعاءاتهم بدءا من يوم الاربعاء 15ماي القادم.

واوضحت وزارة التربية في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك سيتم فتح المواقع الخاصة بسحب الاستدعاءات الخاصة بمترشحي امتحان شهادة البكالوريا http://bac.onec.dz

بينما وامتحان شهادة التعليم المتوسط http://bem.onec.dz بدءا من يوم الأربعاء 15 ماي 2019

كما أن الرزنامة المحددة من طرف الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

سيجرى امتحان شهادة البكالوريا من 16 الى 20 جوان المقبل.

بينما امتحان نهاية التعليم المتوسط من 9 الى 11 جوان.

في حين امتحان نهاية التعليم الابتدائي يكون في 29 ماي.