سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، بأنه تم إتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. من سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات بداية من اليوم الموالي لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وقال شرفي في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للمقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة بقالمة. و وقوفه بها على سير الترتيبات التنظيمية تحسبا لموعد رئاسيات سبتمبر المقبل. بأن هيئته أنهت كافة إستعداداتها للشروع في تسليم إستمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم الموالي. مباشرة بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الموعد الإنتخابي الهام.

وأضاف بأنه تم في ذات السياق التحضير لضمان السير الجيد لعملية المصادقة للتوقيع على الاستمارات. والتي ستتم من خلال تجنيد عدد كاف من الموثقين و المحضرين القضائيين لإتمام العملية في الآجال المحددة لها قانونا”.

كما أشار شرفي، إلى أن التحضيرات التنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بما في ذلك المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. ستتم وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021 “.

كما جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تأكيده بأن قرار إدراج عدد من الشباب الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب “18 سنة” و سجلوا للمرة الأولى في القوائم الانتخابية. ضمن قوائم مؤطري مراكز و مكاتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل. من شأنه إدماج هذه الفئة الهامة في الحياة السياسية.