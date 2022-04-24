سحب استدعاءات “البكالوريا” بداية من 12 ماي

من المنتظر أن يشرع المترشحين لامتحان “البكالوريا” في سحب استدعاء امتحان “البكالوريا” بداية من 12 ماي المقبل على الأكثر، حيث سيتم منح شهر كامل للعملية إلى غاية انطلاق الامتحان في 12 جوان القادم.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان بأنه تمّ منح شهرا كاملا للطلبة لسحب استدعاءاتهم مع توفير مكاتب خاصة للرد على انشغالاتهم على مستوى مديريات التربية، وكذا إسداء تعليمات لمستشاري التوجيه قصد تقديم نصائح للطلبة وكيفية سحب الاستدعاء.

هذا ويقوم المترشح بإدخال بيانته إلى موقع الديوان، كالرقم السري أو إسم المستخدم وكلمة السر والضغط على زر الطباعة ليتحصل بعدها على الاستدعاء الذي على أساسه يتعرف على المركز الذي يجتاز فيه الامتحان، إضافة إلى إطلاعه على أهم الممنوعات وكذا الإرشادات الواجب اتخاذها‪ .

ويأتي هذا في الوقت الذي وضعت وزارة التربية الوطنية العديد من الممنوعات على الأساتذة بالخصوص لمنع أي تسرّب أو غش لتجنّب ما حدث السنوات الماضية‪ .

وتتمثل هذه الممنوعات في تجنّب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب‪.

كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان أو الجلوس أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقّال.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية، التلاميذ باتخاذ بعض الإجراءات، من أهمها الوصول إلى قاعة الامتحان على الساعة الـ 7 ونصف في الفترة الصباحية، وعلى الساعة الثانية زوالا في الفترة المسائية‪ .

كما أعلمت الوزارة، التلاميذ، بأن أبواب المراكز تغلق أمام التلاميذ والأساتذة على الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية، وعلى الساعة الثانية والنصف زوالا في الفترة المسائية، وفي حال وصول التلميذ متأخرا إلى قاعة الامتحان بعد الساعات المذكورة في الاستدعاء، فإنه يعدّ متأخرا ولا يسمح له بالدخول إلى المركز إلا في الحالات الاستثنائية المبررة‪ .

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وقع وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، على المنشور المتعلق بالتسجيلات الأولية وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2022.

وقد تم التوقيع على هذا المشروع بعد المصادقة عليه من قبل الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. والتي احتضنتها جامعة الوادي.

ويتمثل جديد تسجيل حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 فيما يلي:

توسيع العمل بالمعدل الموزون ليشمل بكالوريا شعبة تقني رياضي. وميدان رياضيات وإعلام آلي بالنسبة للمدرستين العليتين للذكاء الاصطناعي والرياضيات.

تقسييم ميدان الرياضيات والإعلام الآلي إلى شعبتين الرياضيات والإعلام الآلي. وإمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى، وهذا في الجامعات والمراكز الجامعية.

بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة تم تقسيم شعبة العلوم الدقيقة إلى الرياضيات وعلوم فيزيائية. مع إمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى.

إحداث 4 مسارات تكوين جديدة في ميدان علوم وتكنولوجيا مخصصة لحاملي شعبة بكالوريا تقني رياضي، تكوينات ممهنة وذات تسجيل محلي تتمثل في:

مسار في الهندسة المدنية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة مدنية. ومسار في هندسة الطرائق بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة الطرائق.

وكذا مسار في الهندسة الكهربائية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة كهربائية. ومسار في الهندسة الميكانيكية بكالوريا تقني رياضي تخصص هندسة ميكانيكية.

كما ستوطن هذه التكوينات في كل من جامعة سطيف والبليدية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

بالإضافة إلى مسارات تكوينات جديدة في الصيدلة تتوج بشهادة اليسانس مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي.

ودمج المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الصناعة والمدرسة الوطنية العليا للمعادن والتعدين بعنابة. لتصبحا المدرسة الوطنية العليا لمهن المهندس.

كما سيتم دمج المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للعلوم التكنولوجيا بالجزائر. لتصبحا المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. والتي ستوطن بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.

كما تم إحداث مدرستين عليتين في الزراعة الصحراوية في أدرار والوادي.

أما بخصوص الإعلام والاتصال تم استحداث وسائط إعلامية لفائدة التلاميذ ولفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وقد ابقى المنشور على ما يلي:

الإبقاء على عدد اختيار الرغبات من 6 على الأقل حتى 10.

كما تم الإبقاء على اختيار اللغة بالنسبة للراغبين للتسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا لحاملي بكالوريا أجنبية.

وكذا الإبقاء على الإمتياز الممنوح لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

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