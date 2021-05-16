سحب استدعاءات “البيام” و”الباك” بداية من اليوم

العملية تتم على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية، بأن عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بامتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط “البيام” ووشهادة “البكالوريا“، ستكون بداية من اليوم على مستوى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أوناك”.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن الإستدعاءات تخصّ المتمدرسين المقبلين على اجتياز الإمتحانات المدرسية الثلاثة، وتخص نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، شهادة المتوسط المتوسط و”البكالوريا”، والمترشحين الأحرار لامتحاني التعليم المتوسط و”البكالوريا”.

وستكون عملية سحب الإستدعاءات الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي من 4 ماي إلى 2 جوان، أما امتحان شهادة التعليم المتوسط، فعملية سحب الاستدعاءات ستكون من 16 ماي إلى 17 جوان، كما ستكون عملية سحب استدعاءات امتحان “البكالوريا” من 16 ماي إلى غاية 24 جوان.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسحب استدعاءات شهادة التعليم المتوسط ستكون من 16 إلى 17 جوان، في حين، امتحان “البكالوريا”، فإن عملية سحب الاستدعاءات ستكون من 16 ماي إلى 24 جوان 2021.

وذكرت وزارة التربية الوطنية، الطلبة المقبلين على شهادة “البكالوريا”، سواء الأحرار أو النظاميين، بأن عملية سحب الاستدعاءات ستستمر إلى غاية يوم الامتحان، وعمدت وزارة التربية إلى توفير مكاتب خاصة للرد على انشغالاتهم على مستوى مديريات التربية، وكذا إسداء تعليمات لمستشاري التوجيه قصد تقديم نصائح للطلبة وكيفية سحب الاستدعاء.

ويقوم المترشح بإدخال بيانته إلى موقع الديوان، كالرقم السري أو إسم المستخدم وكلمة السر، والضغط على زر الطباعة، ليتحصل بعدها على الاستدعاء الذي على أساسه يتعرف على المركز الذي يجتاز فيه الامتحان، إضافة إلى اطلاعه على أهم الممنوعات وكذا الإرشادات الواجب اتخاذها.

ويأتي هذا في الوقت الذي وضعت وزارة التربية الوطنية العديد من الممنوعات على الأساتذة بالخصوص، لمنع أي تسرب أو غش، وذلك لتجنب ما حدث في السنوات الماضية.

وتتمثل هذه الممنوعات في تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.