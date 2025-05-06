سحب استدعاءات مترشحي “الباك”..وزير التربية يوضح

كشف اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان موقع سحب استدعاءات امتحان البكالوريا دورة 2025 سيبقى مفتوحا إلى غاية آخر يوم من من الامتحانات.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها على هامش إعطاء اشارة انطلاق امتحان اثبات المستوى، بولاية البويرة، إنّ مترشحي امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بامكانهم سحب استدعاءاتهم الى غاية آخر يوم من الامتحان. وان الموقع سيبقى في خدمتهم حتى آخر يوم من الامتحان.

وأوضح الوزير أن المترشح” الذي ربما يضيع الاستدعاء هذه الأيام سيتمكن من إعادة سحب استدعائه مرة أخرى. كي لا يقع في حرج أو مشكل مع مركزو الامتحان الذي سيجري فيه الامتحان”.

وفي هذا الصدد قال الوزير إنّ الاجرءات. التنظيمية الخاصة بهذا الامتحان المصيري تمشي قي ظروف جيدة لوضع التلميذ في أفضل الظروف.