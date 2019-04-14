سحب استدعاء الباكالوريا ابتداءً من يوم 20 ماي القادم

العملية تمتد إلى غاية انطلاق الامتحانات يوم 16 جوان

الوزارة قررت غلق أبواب المراكز على الساعة الثامنة صباحا

من المنتظر أن يتم الشروع في استخراج استدعاءات البكالوريا، ابتداءً من 20 ماي القادم، وتمتد العملية إلى غاية إجراء الامتحان

المقرر في 16 جوان القادم، حيث ستمنح الوزارة قرابة شهر لتمكين التلاميذ من استخراج الاستدعائات الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان أنه تم منح شهر كامل للطلبة لسحب استدعاءاتهم، مع توفير مكاتب خاصة للرد على انشغالاتهم

على مستوى مديريات التربية، وكذا إسداء تعليمات لمستشاري التوجيه قصد تقديم نصائح للطلبة وكيفية سحب الاستدعاء.

هذا، ويقوم المترشح بإدخال بياناته إلى موقع الديوان كالرقم السري أو اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على زر الطباعة.

ليتحصل بعدها على الاستدعاء الذي على أساسه يتعرف على المركز الذي يجتاز فيه الامتحان، إضافة إلى إطلاعه على أهم الممنوعات.

وكذا الإرشادات الواجب اتخاذها. ويأتي هذا، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التربية الوطنية العديد من الممنوعات على الأساتذة بالخصوص.

لمنع أي تسريب أوغش لتجنب ما حدث السنوات الماضية، وتتمثل هذه الممنوعات في تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد،

أوالتحدث فيما بينهم أوالتحدث إلى المترشحين أومحاولة التلميح إلى موضوع الاختبار والسير في الممرات أوالوقوف أمام المترشح أوأمام الباب.

كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان أوالجلوس أوالانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية التلاميذ باتخاذ بعض الإجراءات، من أهمها الوصول إلى قاعة الامتحان على الساعة السابعة ونصف

في الفترة الصباحية، وعلى الساعة الثانية زوالا في الفترة المسائية، كما أعلمت الوزارة التلاميذ بأن أبواب المراكز تغلق أمام التلاميذ والأساتذة

على الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية وعلى الساعة الثانية والنصف زوالا في الفترة المسائية.

وفي حال وصول التلميذ متأخرا إلى قاعة الامتحان بعد الساعات المذكورة في الاستدعاء، فإنه يعتبر متأخرا.

ولايسمح له بالدخول إلى المركز إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.