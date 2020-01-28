سحب الأموال من الموزعات بـSMS !

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق خدمة جديدة تمكن زبائنها الحائزين على البطاقة الذهبية من سحب الأموال من دون الحاجة إلى البطاقة.

وذلك من خلال اتباع جملة من الخطوات في الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الأنترنيت.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر، أن خدمة السحب من دون بطاقة أصبحت متاحة، بعد إطلاق خدمتها الجديدة CARDLESS، التي تمكن الزبائن الحائزين على البطاقة النقدية الذهبية من سحب أموالهم من أي موزع آلي يختارونه عبر كامل التراب الوطني، من دون الحاجة لاستعمال البطاقة النقدية، وذلك في حالة نسيانها أو نسيان الرقم السري.

كما تسمح هذه الخدمة الجديدة لزبائن بريد الجزائر بأن يختاروا أي شخص آخر لكي يستفيد من هذه الخدمة، وذلك بتسليمه رقم العملية والرقم السري الخاص بها، الذي يصل عبر رسالة نصية قصيرة.

ويمكن للزبون الاستفادة من خدمة عبر الاشتراك في تطبيق بريدي «موب»، باتباع الخطوات التالية، والتي من بينها فتح تطبيق بريدي «موب»، واختيار عملية السحب من دون بطاقة، واختيار عملية تحويل جديدة، بالإضافة إلى اختيار عملية سحب الأموال من الموزع الآلي GAB، وبعدها القيام بتدوين المبلغ المراد سحبه وتحديد تاريخ انتهاء صلاحية خدمة، كما يتم اختيار الإنشاء، وسيعرض للزبون صفحة تحتوي على تفاصيل اختياره ورقم العملية، المبلغ المالي المختار وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك الضغط على خيار تم.

وحسب بيان المؤسسة، فإنه عند استيفاء الإجراءات السابقة، تعرض للزبون رسالة، تؤكد أنه قد تم إجراء العملية من دون بطاقة نقدية بنجاح، وتصله رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه النقال حاملة الرقم السري للعملية، مرفقا برقمه السري، أين يتوجه الزبون إلى أي موزع آلي عبر التراب الوطني ويختار عملية السحب من دون بطاقة، ثم يقوم بإدخال رقم السحب الخاص بالعملية، ثم إدخال الرقم السري المرسل عبر رسالة نصية قصيرة، إضافة إلى تأكيد خيار العملية، لتحصيل في الأخير المبلغ المطلوب والمبرمج.

وأكدت المؤسسة، أنها لا تدخر أي جهد في سبيل عصرنة ورقمنة خدماتها، استجابة لتطلعات وحاجات زبائنها، مضيفة أن إرضاءهم يشكل أولوية رئيسة.