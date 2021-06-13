سحب الإعتماد من ممثلي قناة “فرانس 24” بالجزائر

قررت وزارة الإتصال مساء اليوم الأحد، سحب الإعتماد من ممثلي القناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية “فرانس 24” بالجزائر.

ويأتي هذا القرار بعد التحامل المتكرر من قبل هذه القناة على الجزائر ومؤسساتها.

وكان وزير الإتصال عمار بلحيمر، قد استدعى شهر مارس الماضي مكتب فرانس 24. أين وجه له آخر إنذار بسبب “تحيز صارخ” للقناة في تغطيتها لمسيرات الجمعة، وكذا أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه القناة الفرنسية كانت تستعمل صورا من الأرشيف على أنها صور حذيثة. والغرض من هذه الصور مساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية.