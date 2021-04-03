سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون

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سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
بقلم النهار أونلاين

تم  اليوم  بفندق  مزافران خلال  اجتماع تصحيح  لحزب العمال   سحب الثقة من لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال.

بالمقابل تم  انتخاب منير ناصري النائب السابق عن ولاية سكيكدة أمينا عاما بالنيابة للحزب.

وأكد الامين العام لحزب العمال بالنيابة منير ناصري أن الاجتماع الذي  تم اليوم جاء  لتصويب مسار الحزب الذي لم يعد يلعب الدور المنوط به.

وأضاف ذات المتحدث أن ماحدث اليوم ليس حركة تصحيحية  لاستهداف أشخاص بل هي خطوة لتقويم الحزب السياسي.

مشيرا إلى أن  المراحل الانتقالية لا تنتج إلا الخراب  ومسارات مجهولة.


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