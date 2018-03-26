سحب الرخص من 16 وكالة تحايلت في تأشيرة العمرة

قال نور الدين أحمد سيد، مدير النشاطات السياحية، أنه يتم التحقيق حاليا حول تحايل الوكالات السياحية في تأشيرة العمرة سابقا.

مشيرا خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان” إلى أنّ الديوان الوطني للحج والعمرة قام بتحقيق في الأمر.

وتم إكتشاف 16 وكالة تحايلت في تأشيرة العمرة، غير أنّ وزارة الشؤون الدينية راسلت وزارة السياحة من أجل تحقيق مشترك.

مضيفا أنه إذا ثبت التحايل أول إجراء سيتخذ في حق الوكالات هو طرح الملف على اللجنة الوطنية.

التي تعمل على سحب الرخصة ورفع دعاوي قضائية ضدهم، كما سيتم التحقيق مع المعتمرين ان كان التصريح عن قصد أو غير قصد.

لأنه تقع أحيانا بعض الغلطات التي يقوم بها الأعوان في ملئ المعلومات وأخطاء قامت بها الوكالات السعودية.

الأمر الذي جعل وزارة الشؤون الدينية تُصر على أن يكون التحقيق مشترك بين الجزائر والسعودية.