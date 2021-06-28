سحب الرصاص من البنزين نهائيا بداية من شهر جويلية

أعلن رشيد نديل، رئيس سلطة ضبط المحروقات، في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الاثنين أنه بداية من شهر جويلية. ستكون محطات الوقود خالية من الرصاص.

وقال رشيد نديل إن كل الخزانات منظفة وتمت تنقيتها من الرصاص. مشيرا أنه لن تكون هناك أعطاب ولا مشاكل في المركبات بعد التحول من البنزين الممتاز إلى بنزين من دون رصاص. وأضاف أن البنزين من دون رصاص أقل احتراقا من الممتاز عكس ما يشاع له. وبالتالي المسافة المقطوعة بخزان ممتلئ ببنزين من دون رصاص أطول من خزان المركبة نفسها مملوء بالسعة نفسها من البنزين الممتاز.

وأوضح المتحدث أن سحب الرصاص يحمي الصحة العمومية والبيئة ويوفر الجهد والمال في التصفية والتوزيع والتخزين ويقلص فاتورة الاستيراد. وأشار أن الجزائر تنتج 9 ملايين طن من المازوت، كما أن الاستهلاك يفوق 10 ملايين طن. وكميات الاستيراد انخفضت من مليوني طن إلى 900 ألف طن بفضل رفع طاقة الإنتاج.