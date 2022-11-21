سحب السجل التجاري من الحافلات بهذه الحالة وعقوبات جديدة للمتسببين في حوادث المرور

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عن سحب السجل التجاري من كل الحافلات التي لا تحترم اجراءات السلامة. كالتناوب في السياقة في المسافات البعيدة.

وخلال جلسة استماع لوزير العدل بالمجلس الشعبي الوطني، شدد طبي على ضرورة اعادة النظر في قانون تنظيم حركة المرور وسلامتها. رغم تعديله في 2004 ، و2017، ولكن مزال لم يحقق المراد منه.

وقال رشيد طبي في ذات السياق، إن القانون على مستوى الحكومة وسينزل الى البرلمان قريبا.

وأضاف وزير العدل “وقع التساهل في العقوبات، أصبحنا عند وقوع شيئ ما نقول قضاء الله وقدره. اذا كان هناك تساهل في تطبيق القانون فهذه مسؤوليتنا وسيتم التدارك”.

وفي الشق المتعلق بحوادث المرور، قال وزير العدل إنه يجب تسليط اقصى العقوبات نظرا لاستفحالها.

وأوضح عبد الرشيد طبي أنه سيتم إعطاء وصف جنائي لبعض السلوكيات الخطيرة. كالتجاوز الخطير والتسبب في حادث مرور، بحيث ستصبح جناية بدل جنحة. ايضا نوم سائق الحافلة والتسبب في حادث ستكون جناية.

وأضاف وزير العدل “ستكون عقوبات في حق السياقة التكوينية، وايضا اعادة النظر في الحمولة. سنتحرك كلنا لمحاربة الظاهرة الخطيرة”.