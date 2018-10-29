سحب الفائز في “طمبولا كيا الجزائر” بسيارة “بيكانتو جيتي لاين”

تم أمس الأحد، عملية سحب الفائز في مسابقة “طمبولا” التي أطلقتها مؤسسة “كيا الجزائر”، في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لصالون الإنتاج الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأتي هذه “الطمبولا” من أجل إتاحة الفرصة للزيائن الموريتانيين، ربح سيارة “كيا بيكانتو جي تي لاين”، حيث فاز أحد المشاركين الموريتانيين في المسابقة.

وهذا تحت رعاية وزير التجارة السعيد جلاب، وبإشراف من سفير الجزائر بموريتانيا نور الدين خندودي، بالإضافة إلى السلطات المحلية لنواكشوط، للإعلان عن إسم الفائز أو الفائزة بالسيارة، تحت رقابة محضر قضائي.

وقد حضر الجمهور الموريتاني بشكل لافت، للظفر بقسيمة الاشتراك في مسابقةِ لنيل سيارة “كيا بيكانتو جي تي لاين”، المصنعة بالجزائر، في عرضها الأول من نوعه لمؤسسة “كيا الجزائر” منذ ميلاد صالون الإنتاج الجزائري بموريتانيا.

وعرف جناح “كيا الجزائر” إقبالا منقطع النظير للزوار الموريتانيين، حيث صنعت الحدث بصالون الإنتاج الجزائري في نواكشوط، بفضل المجهودات التي بذلها مجمع قلوبال قروب، لتصدير سيارات كيا الجزائر، وكذا نقل، تخزين وتوزيع المنتوجات الجزائرية بشتى أنواعها نحو السوق الموريتانية، ومستقبلا دول غرب إفريقيا.

سيارة “بيكانتو جي تي لاين” المصنعة في الجزائر، أول سيارة “كيا الجزائر” التي تجوب الطرقات الموريتانية، لتفتح الطريق أمام كامل الطرازات التي تخرج من مصنع قلوفيز بباتنة، إلى السوق الموريتانية كبداية، ثم دول غرب إفريقيا.

لتكون بذلك كيا الجزائر أول مؤسسة تصدر سياراتها نحو السوق الإفريقية بجودة طرازاتها.