سحب بطاقات الحسابات البريدية الجارية القديمة CCP نهائيا  

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن التوقف النهائي لاستخدام بطاقات الحسابات البريدية الجارية CCP.

حيث أطلقت المؤسسة وبصفة آلية عملية تجديد البطاقات النقدية الذهبية المنتهية الصلاحية.

أفاد بيان للمؤسسة، أمس، بأن بريد الجزائر يعلم زبائنه الحائزين على البطاقة النقدية «الذهبية».

أنه قد تمّ إطلاق بصفة آلية عملية تجديد البطاقات المنتهية الصلاحية، وهي العملية التي تحترم جميع المقاييس الأمنية.

وكذا القواعد المعتادة المتعلقة باستخدام البطاقات النقدية.

وأضاف البيان بأنه ومن أجل التوزيع الجيّد لهذه البطاقات،يضع بريد الجزائرتحت تصرف الزبائن أربعة قنوات لمتابعة وضعيات وحالات تجديد بطاقتكم.

تتمثّل في الإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة بالنسبة للزبائن، الذين أضافوا إلى بطاقاتهم النقدية «الذهبية» رقم هاتف نقّال.

حيث يمكن للزبائن الذين لم يضيفوا بعد رقم هاتف نقّال إلى بطاقاتهم النقدية «الذهبية».

و القيام بذلك على مستوى كل الموزعات الآلية للنقود، وكذا على الرابط ECCP المتواجد على مستوى الموقع الإلكتروني www.poste.dz).

إلى جانب الرابط الإلكتروني edcarte.poste.dz المتواجد على مستوى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر. www.poste.dzوالمكرّس لمتابعة عملية تجديد البطاقة «الذهبية».

وكذا مركز الاتصالات 30-15 الذي يمكّنكم من التعرف على مختلف المراحل الخاصة بعملية تجديد بطاقاتهم الذهبية.

فضلا عن الإعلام من طرف المكلفين بالزبائن على مستوى مكاتب البريد عند إجراء عمليات سحب الأموال من حساباتهم البريدية الجارية.

ولمرافقة الزبائن بشكل جيد والسماح لهم باستلام بطاقاتهم النقدية «الذهبية» أينما يشاؤون.

و يوفّر بريد الجزائر إمكانية اختيار مكتب البريد الذي تودون استلام بطاقات منه، عبر الرابط الإلكتروني edcarte.poste.dz

وذلك خلال الشهرين اللذين يسبقان شهر نهاية الصلاحية المسجل على البطاقات.

على سبيل المثال، إذا حدد شهر انتهاء الصلاحية المبين على البطاقة كالتالي «03/20».

فإن طلب تغيير مكتب استلام البطاقة الجديدة يمكن أن يكون عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر انطلاقا .

من تاريخ 01/01 /2020 إلى غاية تاريخ 29 /02 /2020 كحد أقصى.

أما في حالة ما إذا تم إرسال بطاقتهم إلى مكتب البريد الذي استلمتم فيه بطاقتهم الذهبية في المرة الأولى.

فبإمكانهم التقرب من مكتب البريد الذي تودون استلام بطاقات به لطلب إعادة إرسال بطاقتهم من مكتب البريد، الذي تتواجد به.

وذلك وفقا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر www.poste.dz.

هذا، ويمكن استخدام البطاقة الذهبية إلى غاية آخر يوم للشهر المسجل في وجهها.

وتبقى البطاقات الذهبية المنتهية صلاحياتها ملكا لأصحابها ولا يجب إرجاعها، في أي حال من الأحوال.

وعلى سبيل المثال، إذا حدد شهر انتهاء الصلاحية المبين على البطاقة كالتالي «11/19» .

فيمكن استخدام البطاقة الذهبية إلى غاية يوم 30 نوفمبر 2019 متضمن، في هذه الحالة لا يمكن استخدام البطاقة الجديدة .

إلا ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2019.

من جهة أخرى، تعلم مؤسسة بريد الجزائر بالتوقيف النهائي لاستخدام بطاقات الحسابات البريدية الجارية القديمة CCP عبر كافة القنوات.