سحب حصة المياه المعدنية “بسباسة” من السوق

حذرت، المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، من اقتناء المياه المعدنية من العلامة التجارية “بسباسة”. كما اوضح بيان المنظمة، أنه تم سحب حصة المياه من السوق الوطنية لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

في حين، قالت، منظمة “حمايتك”، إن التحذير يخص فقط رقم الحصة B02 بتاريخ إنتاج 11 ديسمبر 2022 ونهاية صلاحية 11 ديسمبر 2023.

ودعت المنظمة، إلى أخذ الحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة، وأنها تتابع القضية مع السلطات المختصة من أجل سلامة المستهلك.

وجاء في بيان المنظمة “تحذير للمستهلكين للمياه المعدنية وبعد أن قامت مصالح وزارة التجارة، بتسخير مصالحها المكلفة بحماية المستهلك”. و”قمع الغش من سحب حصة من السوق من المياه المعدنية العلامة التجارية بسباسة بعد تحاليل مخبرية أثبتت عدم مطابقتها للمعايير الصحية”.

تابعة “رقم الحصة B02 بتاريخ انتاج 11 ديسمبر 2022 وتاريخ نهاية صلاحية 11/12/2023”. “منظمة حمايتك تتابع القضية مع السلطات المختصة لأجل سلامة المستهلك”. و”تدعو للحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة، علما أن هذا التحذير يخص الحصة سالفة الذكر فقط دون سواها من الحصص”. “التي تبقى صالحة للاستهلاك”.

وسطرت وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا رقابيا خاصا بموسم الاصطياف الفارط، يهدف لضمان توفر شروط سلامة ونظافة المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.

كما ارتكز هذا البرنامج، على تكثيف عمليات الرقابة على المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف. لاسيما تلك التي يكثر استهلاكها خلال فصل الصيف، كالمياه المعدنية والعصائر والأجبان ومشتقات الحليب. -وفقا لتصريحات المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية-.

في حين، يهدف البرنامج للتصدي للتسممات الغذائية الجماعية, من خلال مراقبة مختلف وحدات الإنتاج ومسارات التسويق. بما في ذلك ظروف العرض والحفظ، حسب المسؤول. الذي أكد بأن العمل الرقابي يتميز بـ”المرونة”، حيث يتكيف مع خصوصيات كل فترة (مناسبات، أعياد دينية ووطنية..).