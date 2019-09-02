سحب حصــة مــن دواء mg50 oxiplat المضاد للسرطان من الأسواق

أبرقت، أول أمس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إرسالية مستعجلة تتضمن سحب إحدى حصص الأدوية الموجهة إلى مرضى السرطان.
وجاء في الإرسالية التي وجهتها الوزارة إلى كامل مستشفيات الوطن عبر بريدها الإلكتروني والتي تحمل رقم 230/ 2019 .
والمؤرخة بتاريخ 30 أوت 2019 ضرورة سحب حصة الدواء المسمى دواء «أكسيبلات 50».
وهو عبارة عن حقن موجهة للمرضى لاستعمالها بعد إزالة الورم.
وهذا بسبب ظهور بعض الأعراض الجانبية الخطيرة على مستعملي هذا الدواء ذو المنشأ الآسيوي.
أين تطلب إجراء بعض التحاليل المخبرية على هذا الدواء من طرف الصيدلية المركزية.
والتي قامت بإخطار وزارة الصحة والسكان والتي بدورها باشرت عملية سحب هذه الحصة.
التي تحمل الموصفات التالية oxiplat 50 mg من صنف الحقن تحت رقم المعامل الدوائي: N lot :0982AA JKT.
ويعتبر دواء «Oxaliplatin injection» مضادا سرطانيا موجها للمرضى الذين قاموا باستئصال الأورام، لاستعماله قصد الحصول على الشفاء.
كما أن هذا الدواء يتم استيراده من طرف الوزارة من المخبر الهندي.
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