سحب حليب الرضع MODILAC بسبب بيكتيريا السالمونيلا

أمرت الشركة الأم لإنتاج حليب الرضع علامة “موديلاك”، بسحب حصص من منتجاتها بالسوق، بعد اكتشاف إصابة 4 حالات ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الشركة الأم بأنه وتبعا لاكتشاف أربع حالات إصابة ببكتيريا السالامونيلا، تقرر سحب منتجاتها إلى حين إجراء تحاليل على المنتوج.

وباشرت الجهات المختصة بفرنسا إجراء تحقيقات وتحاليل حول المنتوج، على خلفية اكتشاف هذه الحالات، في انتظار ما ستظهره نتائج التحاليل.

ودعت من جهتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الآباء والأمهات إلى ضرورة وقف إعطاء أبنائهم هذا النوع من الحليب الإصطناعي.

وذلك احتياطا لإمكانية وصول الحصص المعنية بالبكتيريا إلى السوق الوطنية، لما قد تسببه هذه الأخيرة من مضاعفات على صحة أبنائهم.

وأوصت المنظمة بضرورة الرجوع إلى طبيب الأطفال في حال ملاحظة أعراض غير عادية، كالغثيان والإسهال.

ومن المنتجات المعنية بالسحب الإحتياطي لهذه العلامة من حليب الرضع:

MODILAC EXPERT RIZ 1er âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 1er âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 2e AGE

MODILAC EXPERT RIZ 2e AGE

MODILAC EXPERT RIZ CROISSANCE

MODILAC EXPERT PREMA

PREMODILAC EXPERT

MODILAC EXPERT SL

MODILAC EXPERT HA

MODILAC EXPERT TRANSIT +

EXPERT AR 1er AGE

MODILAC EXPERT AR 2eme AGE

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CACAO

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CARAMEL

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT VANILLE

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT BANANE

MODILAC 1er AGE distribués par les associations caritatives

MODILAC 2e AGE distribués par les associations caritatives