سحب دواء “oxiplat 50” من السوق والسبب!

شهدت، السوق الوطنية، سحب دواء، “oxiplat 50″، حسب ما أفاد به موقع صحة نيوز.

وأفاد ذات الموقع، أن سبب سحب دواء “أكسيبلات50″، راجع إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية الخطيرة، بعد استعماله.

ويعتبر دواء “Oxaliplatin injection”، مضاد سرطاني، موجه للمرضى الذين قاموا بعمليات لإزالة الورم.

للإشارة، كانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قد كشفت عن سحب 3 منتوجات صيدلانية من السوق الوطنية.

وأوضحت المنظمة، أن المنتوجات المعنية بالسحب هي كل من “اومنيسال”، و”فلافر” 40 كغ، و”زيلاجين”.

وعن سبب السحب، قالت المنظمة، إن دواء “اومنيسال” لا يتطابق مع المعايير المتفق عليها بالمنظمة العالمية للصحة.