سحب رخصة الاستغلال من كل رافض لتجديد حافلته

حددت الحكومة مهلة ستة اشهر لتجديد حظيرة الحافلات التي يزيد عمرها عن 30 سنة والبالغ عددها 5500 حافلة، على ان يتم التجديد الكلي للحظيرة الوطنية للحافلات المتهالكة في غضون ثلاث سنوات على أقصى تقدير.

وفي تصريح خص به “النهار اون لاين”، قال عمر هردو النائب الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين أن الاحصاء الاولي للحافلات التي يزيد عمرها عن ثلاثين سنة يشير إلى تسجيل 5500 حافلة وهو رقم أعلن عنه وزير النقل سعيد سعيود خلال لقائه المغلق الذي جمعه اليوم بممثلي النقل على المستوى الوطني، وكشف الوزير في السياق عن وجود 27 ألف حافلة يزيد عمرها عن عشرين سنة سيتم تجديدها في مرحلة ثانية.

وبخصوص الاجراءات التي سيتم اعتمادها في السحب التدريجي للحافلات المتهالكة سيكون عبر قروض بنكية وتسهيلات جبائية جمركية لاستيراد وسائل النقل سواء كانت جديدة أو اقل من خمس سنوات،

هذا وسيتم تحديد تفاصيل الحصول على القروض وكذا مختلف الامتيازات مع القطاعات المعنية بالقرار لاحقا.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المتحدث أن الناقلين ملزمون بتطبيق القرار الصادر عن رئيس الجمهورية وأي مخالف لهذا القرار سيكون معرضا لسحب رخصة الاستغلال بشكل نهائي.

ويرتقب أن تتلقى مديريات النقل على المستوى المحلي اعذارات صادرة عن الوزارة الوصية للشروع في تطبيق القرارات المتفق عليها في الاجتماعات الوزارية والقطاعية.

هذا وطالب الناقلون في لقائهم بالوزير بضرورة اعادة النظر في تسعيرة النقل، غير أن الوزير طلب منهم التريث كون الموضوع ليس في ورقة الاجتماع وسابق لأوانه