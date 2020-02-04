سحب رخصة الاستغلال من مالك حافلة المجزرة المرورية في سوق أهراس

سحب والي ولاية سوق اهراس رخصة الاستغلال للمتعامل صاحب الحافلة التي انقلبت صبيحة اليوم ببلدية مشروحة.

و أمر الوالي بإتخاذ اجراءات قانونية في حق صاحب الحافلة ، عقب حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بمنطقة المشروحة والذي أسفر عن مقتل 8 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 17 و52 سنة.

كما قامت السلطات بتقديم التعازي لعائلات الضحايا و التنقل الى منازلهم.

وقال الوالي أن حافلات هذا المتعامل تعرضت لحادثين في ظرف 3 ايام، و الحادث الاخر سجل بولاية البليدة.

وذكر الوالي أن المصالح المختصة وجدت صعوبة كبيرة في إخراج الضحايا من الحافلة اليوم لأنها أنقلبت من الاتجاه المعاكس للطريق.