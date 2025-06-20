سحب شاحن هواتف شهير من الأسواق !

نشرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك (apoce) عبر حسابها على فيسبوك منشورا هاما حول سحب شاحن هاتف محمول من الأسواق.

ووفقا لمنظمة حماية المستهلك “قررت شركة “Anker” سحب أكثر من مليون شاحن هاتف محمول.

وجاء هذا بعد تلقي عدة بلاغات عن حرائق وإصابات وانفجارات ناجمة عن بعض أجهزتها.

وأضاف المنشور أن قرار السحب جاء استجابة لمشاكل متكررة مع شاحنها النقال PowerCore 10000، الذي تم بيعه بين جوان 2016 وديسمبر 2022، عبر مواقع مثل “أمازون” و”نيويج” و”إيباي”. حسب ما نشره أحد المواقع العالمية.