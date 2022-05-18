سحب عقد الامتياز من صاحب مشروع غابة بارك في جيجل
كشفت مصادر عليمة للنهار عن سحب عقد امتياز الاستفاذة من صاحب المشروع الاستثماري الخاص بانجاز حديقة النزهة و التسلية غابة بارك بمنطقة كيسير بلدية جيجل.
وحسبما علمته النهار من ذات المصادر فان قرار سحب عقد الامتياز من صاحب المشروع جاء عقب الاجتماع الاخير لاعضاء اللجنة التقنية.
اين تم خلاله التدقيق و دراسة اهم التحفظات المسجلة والتي لم يلتزم المعني. تضيف مصادر النهار بتسويتها في المدة المحددة قانونا و التي لا يجب ان تتعدى حسب دفتر الشروط 6 اشهر. وعن اهم هذه التحفظات التي كانت في وقت سابق سبب في قرار تعليق نشاط الحديقة. تشير مصادر النهار الى عدم استكمال أشغال التهيئة التي جاءت ضمن المخطط المصادق عليه من قبل اعضاء اللجنة. التي منحت للمعني عقد الامتياز لانجاز هذا المشروع الذي يتوفر على مساحة اجمالية لا تقل عن 40 هكتار.
بالاضافة الى عدم انجاز جسر علوي و غياب الفزع للحماية من الحرائق و بعض المخاطر الاخرى. ومعلوم ان الغلاف المالي الاجمالي المخصص للمشروع يفوق 260 مليار سنتيم. هذا وينتظر ان تشرع مجددا اللجنة التقنية المختصة في دراسة دقيقة ذات نظرة سياحية. اقتصادية محلية مستقبلية.
طالع ايضا: رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الاستثمار
يترأس رئيس الجممهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الخميس اجتماعا لمجلس الوزراء.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، سيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وقد كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه سيتم قريبا التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار.
وقال الرئيس تبون لرجال الأعمال والمستثمرين “اليوم نحملكم المشعل. انتم رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصادين لاعطاء دفع لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وأضاف رئيس الجمهورية “نلتقي اليوم والجزائر تستعد للاحتفال بـ 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم. و60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن رجال الاعمال ركيزة صلبة للتعاون والشراكة بين بلدينا. مشيرا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين. ويفتح آفاقا واعدة أمامهم ويجمي كل المستثمرين.
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الرئيس تبون: الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط. بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون
وكشف الرئيس تبون، خلال منتدى الأعمال والاستثمار، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه تم الاتفاق على فتح المجال للشراكة والاستثمار في كل القطاعات على غرار الصناعات العسكرية والبحرية والثقيلة.
كما أكد رئيس الجمهورية تشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات حتى ننتقل معا من الانتاج الى التصدير.