سحب عقد الامتياز من صاحب مشروع غابة بارك في جيجل

كشفت مصادر عليمة للنهار عن سحب عقد امتياز الاستفاذة من صاحب المشروع الاستثماري الخاص بانجاز حديقة النزهة و التسلية غابة بارك بمنطقة كيسير بلدية جيجل.

وحسبما علمته النهار من ذات المصادر فان قرار سحب عقد الامتياز من صاحب المشروع جاء عقب الاجتماع الاخير لاعضاء اللجنة التقنية.

اين تم خلاله التدقيق و دراسة اهم التحفظات المسجلة والتي لم يلتزم المعني. تضيف مصادر النهار بتسويتها في المدة المحددة قانونا و التي لا يجب ان تتعدى حسب دفتر الشروط 6 اشهر. وعن اهم هذه التحفظات التي كانت في وقت سابق سبب في قرار تعليق نشاط الحديقة. تشير مصادر النهار الى عدم استكمال أشغال التهيئة التي جاءت ضمن المخطط المصادق عليه من قبل اعضاء اللجنة. التي منحت للمعني عقد الامتياز لانجاز هذا المشروع الذي يتوفر على مساحة اجمالية لا تقل عن 40 هكتار.

بالاضافة الى عدم انجاز جسر علوي و غياب الفزع للحماية من الحرائق و بعض المخاطر الاخرى. ومعلوم ان الغلاف المالي الاجمالي المخصص للمشروع يفوق 260 مليار سنتيم. هذا وينتظر ان تشرع مجددا اللجنة التقنية المختصة في دراسة دقيقة ذات نظرة سياحية. اقتصادية محلية مستقبلية.

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