سحب فيلم هيفا وهبي”رمسيس باريس” بشكل نهائي ‎‎

يبدو أن فيلم “رمسيس باريس” بطولة النجمة هيفاء وهبي لم يكن على قدر الطموحات، حيث تم توقيفه بشكل نهائي.

كما أن الفيلم شغل القضاء المصري من خلال ما قام به الممثل بيبي ناصري المقيم في العاصمة الفرنسية باريس. والذي لم يتابع تصوير العمل وطلب حذف دوره.

فيما قام المخرج باكمال عمل ناصري كممثل عن طريق دوبلير. ليتوجه الأخير الى القضاء ويطلب من الأيام الاولى لإعلان عرض الفيلم التوقف.

وبالفعل قام القضاء المصري بالمطالبة بحذف مشاهد ناصري. لكن صدر قرار الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة خالد عبد الجليل. ثم صدر قرار بسحب فيلم “رمسيس باريس”. الذي تقوم ببطولته الممثلة والمغنية هيفاء وهبي، من دور العرض المصرية، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الاقتصادية في مصر.

وأبلغت الرقابة موزع الفيلم في كافة دور العرض بضرورة رفع الفيلم وذلك بعد عدة أسابيع من عرضه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت معلومات بداية الشهر الحالي أن الفيلم لم يحقق الايرادات التي عوّل عليها. وأنه كان في آخر قائمة الافلام التي فاز المنتج لجهة الايرادات وهي الافلام التي تزامن عرضها مع عيد الفطر.

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