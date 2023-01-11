سحب كل دواء يحتوي على الـ Pholcodine من الصيدليات

أفادت منظمة حماية المستهلك، أن الجزائر شرعت رسميا في سحب كل دواء يحتوي على مادة الـ Pholcodine من الصيدليات الوطنية.

كما أوضحت المنظمة نقلا عن بيان مدير الصحة والسكان عبد الحميد بوشلوش، أن الأدوية المعنية تستعمل لعلاج السعال. على غرار شراب biocalyptol denoral والتي ثبت أنها تسبب حالة حساسية خطيرة في حالة تعرض مستعمليها لعملية التخدير.

للإشارة، كانت الوكالة الأوروبية للأدوية، قد أعلنت، عن حظر أدوية السّعال السّائلة التي تحتوي على “فولكودين” (pholcodine) بدول الاتحاد الأوروبي. لأنّها قد تتسبّب بردّ فعل تحسّسي خطِر في حال خضوع المريض لتخدير عام. وتنطوي هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، على مخاطر حتى لو جرى تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

في حين، أشارت الوكالة الأوروبية للأدوية، في بيان إلى أنّ “تناول الفولكودين (pholcodine) في الأشهر الـ12 التي تسبق الخضوع للتخدير. قد “يتسبّب في أثناء تخدير المريض بردّ فعل تحسّسي مفاجئ وخطِر وقد يؤدّي إلى الوفاة”.

ودعا من جهته، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، المستثمرين بالقطاع إلى رفع إنتاجهم لتلبية احتياجات السوق الوطنية في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

كما طالب الوزير خلال معاينته بالأخضرية لمصنع “دياغنوفارما” المتخصص في تصنيع الكواشف المخبرية والمعدات و الأجهزة الطبية، القائمين على هذه الوحدة, بـ”العمل أكثر من اجل زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق”. موجها لهم دعوة إلى الاقتراب من المخابر العمومية للتكفل باحتياجاتهم في مجال الكواشف والمعدات الطبية.

وأوضح عون لمسؤولي “دياغنوفارم” أن نشاط المصنع “من شأنه المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد”. مؤكدا “التزامه بالعمل على رفع جميع العراقيل التي تعيق تطور قطاع صناعة الأدوية بالجزائر”.

وذكر وزير الصناعة الصيدلانية بالمناسبة بالتسهيلات المقدمة في ملف التسجيل لمستوردي ومنتجي الأدوية. قبل أن ينوه بنشاط هذا المصنع. مؤكدا لصاحبه أن “أبواب الوزارة مفتوحة” للتكفل بانشغالات المصنع.