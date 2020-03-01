سحب لقب ملكة جمال العرب من الجزائرية سمارة وهذا ردها

فن وثقافة
  • -
  • 0
سحب لقب ملكة جمال العرب من الجزائرية سمارة وهذا ردها
بقلم نادية بن طاهر

تم الإعلان رسميا، عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019، من المتوجة به، الجزائرية أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى، فريال حمامة.

وحسب المحافظ الأسبق للمسابقة، لتلفزيون “النهار”، تم سحب اللقب من سمارة،  بسبب اخلالها بالعقد المبرم بينهما.

واضاف ذات المتحدث، أنه وخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف مالأميرة سمارة، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليست تجارية، بل خيريةـ

ومن جهتها، علقت فريال حمامة، على عودة لقب ملكة جمال العرب لها، بقولها أن ذلك يشكل إضافة لها، وستكمل مسيرتها التي بدأتها في الترويج للسياحة الجزائرية، متمنية لسمارة حظا موفقا.

ومن جهتها، أكدت يحيى سمارة، عبر صفحتها على أنستغرام، أنها ترفض هذا القرار، وتعتبر أنها لا تزال ملكة جمال العرب بعد تتويجها في القاهرة، كأول جزائرية حصلت على هذا اللقب العربي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=782351

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com