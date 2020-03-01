سحب لقب ملكة جمال العرب من الجزائرية سمارة وهذا ردها

تم الإعلان رسميا، عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019، من المتوجة به، الجزائرية أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى، فريال حمامة.

وحسب المحافظ الأسبق للمسابقة، لتلفزيون “النهار”، تم سحب اللقب من سمارة، بسبب اخلالها بالعقد المبرم بينهما.

واضاف ذات المتحدث، أنه وخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف مالأميرة سمارة، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليست تجارية، بل خيريةـ

ومن جهتها، علقت فريال حمامة، على عودة لقب ملكة جمال العرب لها، بقولها أن ذلك يشكل إضافة لها، وستكمل مسيرتها التي بدأتها في الترويج للسياحة الجزائرية، متمنية لسمارة حظا موفقا.

ومن جهتها، أكدت يحيى سمارة، عبر صفحتها على أنستغرام، أنها ترفض هذا القرار، وتعتبر أنها لا تزال ملكة جمال العرب بعد تتويجها في القاهرة، كأول جزائرية حصلت على هذا اللقب العربي.