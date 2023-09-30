سحب ماركة شكولاطة مشهورة من الأسواق لهذا السبب

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور لها عير الفيسبوك من تناول شكولاطة مشهورة عبر الاسواق.

وفي حسابها الرسمي على الفيسبوك كتبت ان شركة “شوكولاتة هوتيل” البريطانية الشهيرة سحبت أحد منتجاتها من السوق. وجاء قرار السحب بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.

شركة هوتيل البريطانية الشهيرة تسحب شوكولاطة “Hotel Chocolat Choose Your Poison”من الأسواق بسبب مخاوف إحتوائها على الزجاج.

وحسب مسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج “Hotel Chocolat Choose Your Poison” يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.