سحب مرهم Retacnyl من الأسواق لخطأ في شروط التركيب والتكيف

وجهت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية، نشرية لكل نقاط البيع الصيدلانية والتوزيع وكذا الشركة المنتجة، لسحب مرهم Retacnyl.

وحسب ما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فقد تم سحب هذا المنتوج الدولي، لوجود خطأ في شروط التركيب والتكيف.

للإشارة، اسم المرهم Retacnyl 0.05%، ويحمل رقم الحصة 9060305.

المرهم مسجل على لائحة الاتحاد الوطني للمتعاملي الصيادلة uno، وموجه لعلاج النمش والكلف وحب الشباب وازالة القشرة.

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، كل من يملك عبوة للكريم برقم الحصة بمراجعة الصيدلي أو الطبيب.