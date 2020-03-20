سحب معاشات المتقاعدين بالتوكيل للحد من إنتشار كورونا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إمكانية سحب معاشات المتقاعدين والمسنين عن طريق التوكيل.

إتخذت مؤسسة بريد الجزائر مجموعة من التدابير والإجراءات لتفادي إنتشار فيروس كورونا في المكاتب البريدية.

وأفادت المؤسسة في بيا لها أنه ومع اقتراب فترة صب الأجور والمعاشات وفرت المؤسسة للمسنين والمتقاعدين إمكانية سحب معاشاتهم عبر التوكيل.

ويسمح هذا الإجراء الجديد للمتقاعد، الذي لا يرغب في التنقل إلى مكاتب البريد، بتفويض شخص آخر ينوب عنه في القيام بعملية سحب المعاش.

ويعتبر هذا الإجراء استثنائيا ومخففا وهو يخضع لشروط معينة، منها أن يكون لدى المفوض إليه نموذج موقعا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.