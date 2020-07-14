سحب معاشات المتقاعدين حسب نسب مئوية

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال الصندوق الوطني للتقاعد توزيع فئة المتقاعدين طيلة أيام الرزنامة الجديدة التي أفرجت عنها أمس، حسب نسب مئوية متفاوتة من أجل سحب معاشاتهم تفاديا لتسجيل حالات اكتظاظ.

وأفادت مصادر مسؤولة بقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بأن فئة المتقاعدين والتي يقدر عددها بثلاثة ملايين و266 ألف متقاعد، سيكون بإمكانها سحب معاشاتها اعتبارا من تاريخ الثامن عشر جويلية الجاري عبر نسب مئوية تم اعتمادها من طرف إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بموجب الرزنامة الجديدة والتي تم تمديدها من الثامن عشر إلى غاية السادس والعشرين من كل شهر.

وكشفت ذات المصادر، أن الفئة التي تسحب معاشات في الثامن عشر من كل شهر على مدار أيام “18، 19 و20” سيكون بنسب 20 من المائة في أول يوم وأربعين من المائة خلال اليومين الثاني والثالث، أما الفئة الثانية والتي تتوزع على أيام “19، 20، 21 و22″، فإنه تم تحديد نسبة أول يوم بـ40 من المائة ثم 10 من المائة ثاني يوم فـ20 من المائة ثالث يوم و30 من المائة خلال اليوم الرابع الذي يصادف الثاني والعشرين من كل شهر.

وبشأن الفئة الثالثة التي تسحب معاشاتها يوم الرابع والعشرين والتي تم تمديد فترة السحب على مدار خمسة أيام كاملة فإنه تم اعتماد نسبة واحدة حددت بعشرين من المائة عن كل يوم “20، 21، 22، 23 و24″، ونفس النسبة تم اعتمادها لفئة السادس والعشرين من كل شهر وهي عشرين من المائة على مدار أيام “22، 23، 24، 25 و26”.