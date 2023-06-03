سحب مليوني صحيفة سوابق قضائية عن بعد خلال 2022

كشف مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج، عن سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد، خلال سنة 2022.

وقال ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء، أنه بفضل انتهاج مسار الرقمنة، تم خلال السنة الماضية سحب 1.805.431 صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد، على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى سحب 45.815 صحيفة أخرى سلمت للجالية الوطنية والأجانب الذين سبق لهم الإقامة وذلك على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وكذا استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة الجنسية. كما يمكن لأي مواطن جزائري استخراج نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس عبر الانترنت مؤشر عليها الكترونيا.

وأوضح موجاج أن هذه الإحصائيات تعكس نتائج التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل. للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء الشفافية أكثر عن تسيير الشأن القضائي.

وفيما يخص خدمة الشباك الوطني الالكتروني، أفاد موجاج أن هذه الخدمة تتيح للمتقاضين ومحاميهم وموكليهم إمكانية الاطلاع عن بعد على مآل قضاياهم.

وكذا سحب النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية من أية جهة قضائية عبر الإقليم الوطني.

وفي ذات الخصوص، تم إحصاء 381.012 عملية اطلاع على مآل القضايا. وتسليم 81.549 حكم وقرار صادر عن الجهات القضائية، خلال السنة الماضية.

كما تم تطوير نظام آلي لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والذي سهل من عملية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها.

فيما تم إنشاء أرضية رقمية للمحامين تتيح لهم تبادل العرائض والمذكرات عبر الإنترنت، في القضايا المدنية على مستوى المجالس القضائية.

تنظيم 40.666 محاكمة مرئية عن بعد

وكشف نفس المسؤول عن تنظيم 40.666 محاكمة مرئية عن بعد، منها 32.845 محاكمة على المستوى الوطني انطلاقا من المجالس القضائية. و7.815 محاكمة انطلاقا من المحاكم، الى جانب ست محاكمات دولية. فضلا عن تنظيم 648 محاضرة وورشة عمل عن بعد.

كما استحدثت وزارة العدل خدمة النيابة الالكترونية- الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوي والعرائض عن طريق البوابة الالكترونية بموقع وزارة العدل. حيث سجلت السنة الماضية 2.720 شكوى وعريضة عبر هذه البوابة.

واعتمدت الوزارة على تقنية التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لإعلام الموطنين والمحامين. حيث تم إحصاء 2.858.143 رسالة نصية قصيرة في إطار الخدمات المختلفة للقطاع. وحوالي 746.121 رسالة نصية قصيرة على مستوى الجهات القضائية، خلال سنة 2022.

وفي اطار تسيير المؤسسات العقابية، تم استحداث عدة آليات أهمها نظام التسيير والمتابعة الآلية لشريحة المحبوسين. الذي يتيح تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية وتوزيعهم والحصول على بطاقة خاصة بكل مسجون وقد تم تدعيمه بالنظام البيوميتري.