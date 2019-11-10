سحب منحة ذوي الإحتياجات الخاصة من المنزل وبدون التنقل لمراكز البريد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن عدة خدمات جديدة ستخدل حيز الخدمة قريبا بعد تلك الخدمات التي تم اطلاقها مؤخرا، وعلى رأسها خدمة فدارك لذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت مديرة قسم النقدية بمؤسسة بريد الجزائر في تصريح لها على هامش زيارة الوزيرة هدى فرعون للمركز الريدي بئرتوتة بأنه سيتم إطلاق خدمة فدارك.

وأضافت ذات المتحدثة بأنه و بعد خدمة التيك و خدمة تحويل السيولة من رصيد إلى رصيد سيتم استعمال خدمة في دارك لذوي الإحتياجات الخاصة.

وستمكن هذه الخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة من سحب منحهم من المنزل و بدون التنقل لمراكز ومكاتب البريد، وهذا من خلال استعمال نهائيات الدفع الإلكتروني.

وجاءت زيارة فرعون اليوم لمركز بئر توتفة كأول ظهور لها منذ أزيد من 10 أشهر أي منذ تعيين الحكومة الجديدة لنور الدين بدوي.

وتفقدت هدى فرعون خلال زيارتها العديد من المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى مركز بئر توتة.